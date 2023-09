Naira Marley speak again on Mohbad death, deny accuse say im hand dey

NIARA MARLEY/TWITTER, MOHBAD/INSTAGRAM

26 September 2023

Azeez Fashola aka Naira Marley don tok say im no get hand for di death of im former signee Ilerioluwa Aloba aka Mohbad.

For one statement wey im release on Tuesday night, Naira Marley tok say im also dey traumatised sake of di death of im former signee just like evri oda pesin dey traumatised.