See di teams wey go kwanta for Women's Africa Cup of Nations for Morocco

Wia dis foto come from, BACKPAGE PIX Wetin we call dis foto, Nigeria Super Falcons win di last edition of di Women's Africa Cup of Nations for 2018, afta dem beat South Africa for di final on penalties

4 minutes wey don pass

Di 2022 Women's Africa Cup of Nations go shele tomorrow for Morocco.

Di tournament go decided di kontris wey go represent Africa for di FFA Women's World Cup nexy year.

Di Mohamed Abdellah stdium na one of di facilities wey go host di tournament from 2nd July - 23 July.

Nigeria Super Falcons na im get di most titles as dem dey try for dia 10th.

See di Squad List of di teams

Botswana

Goalkeepers: Sedilame Boseja (Mamelodi Sundowns, South Africa), Lesego Moeng, Merylin John (both BDF).

Defenders: Bonang Otlhagile, Veronica Mogotsi, Laone Moloi (all Double Action), Masego Montsho, Goitsemang Tlamma (both BDF), Kesegofetse Mochawe, Nancy Baeletsi (both Prisons), Lone Gaofetoge (Geronah).

Midfielders: Selebatso Golebaone, Leano Atang Busang (both Prisons), Mokgabo Thanda (Yasa Queens, Zambia), Annah Sechane (Township Rollers), Keitumetse Dithebe (Mexican Girls), Lesego Radiakanyo, Balotlhanyi Johannes (both Double Action).

Strikers: Thuto Ramafifi (Albany State University, USA), Refilwe Tholakele (Township Rollers), Esalenna Galekhutle (Tyler Junior College, USA), Michelle Abueng (BDF), Nondi Mahlasela (Prisons), Ontlametse Gaonyadiwe (Double Action).

Burkina Faso

Goalkeepers: Aminata Korogo (ASO), Marian Ouattara (USFA), Ami Sanou (Etincelle du Faso).

Defenders: Assanatou Nako, Stephanie Sow (both USFA), Rabiatou Koudougou, Djamila Zongo (both RCB), Chantal Zongo (ASO), Madinato Rouamba, Madina Traore (both Etincelle du Faso), Aimata Nacoulma, Alimata Belem (both ASO).

Midfielders: Adele Naomie Kabre, Jacqueline W Sedogo (both Etincelle du Faso), Rasmata Sawadogo (USFA), Felicite Kafando (Etincelle du Faso), Mounifatou Helby (ASO), Charlotte Millogo (Etincelle du Faso).

Forwards: Mouniratou Compaore, Balkissa Sawadogo (both USFA), Justine Zongo, Adama Congo (both Etincelle du Faso), Fadiratou Tarnagda (ASO), Limata Nikiema (Raya Ait Lazza, Morocco), Juliette Nana (Neman Grodno, Belarus), Habibou Ouedraogo (Danta FC).

Burundi

Goalkeepers: Belinda Ndoreraho, Ariella Umurerwa (both La Colombe FC), Amissa Inarunkundo (PVP Buyenzi), Jeanine Irakoze (Fofila FF).

Defenders: Charlotte Irankunda, Diane Irankunda (both Fofila PF), Suzanne Zilfa, Nasra Nahimana, Annociate Nshimirimana (all PVP Buyenzi), Angelique Keza (Inyange Buja Queen), Rachelle Bukuru (The Tigers Queens, Tanzania), Djazila Uwineza (Fofila PF), Salha Nduwayo (Huksvarna FF, Sweden), Saffira Guinand (FC Yverdon, Switzerland).

Midfielders: Asha Djafari, Joelle Bukuru (both Simba Queens, Tanzania), Cheilla Ineza (Huksvarna FF, Sweden), Peace Olga Niyomwungere (La Colombe FC), Erica Kanyamuneza (PVP Buyenzi), Esperance Habonimana (Inyange Buja Queen).

Forwards: Rukiya Bizimana (Etoile du Matin), Aniella Uwimana (Young Princess, Tanzania), Falone Sumaili (Huddersfield Town, England), Sandrine Niyonkuru (Fountaingate Schools, Tanzania), Bora Ineza (Fofila PF), Gloris Gakiza (La Colombe FC).

Cameroon

Goalkeepers: Pauline Charlotte Alang Ayangma (FC Ebolowa), Ange Gabrielle Bawou (Bayelsa Queens, Nigeria), Regine Flore Enyegue (Canon FF).

Defenders: Doudou Ousmanou (Amazone FAP), Annecy Nguiadem Kamdem, Catherine Mbengono (both FC Okzhetpes, Kazakhstan), Eliane Mambolamo (Jinelux Juan Grande, Spain), Marie Aurele Awona (Napoli, Italy), Easther Mayi Kith (Stade Reims, France), Falone Meffometou (Fleury 91, France), Estelle Laura Johnson (Gotham FC, USA), Ndzana Colette Ndanza Fegue (Dinamo Minsk, Belarus).

Midfielders: Brigitte Omboudou (Rivers Angels, Nigeria), Fatima Kome (AJS Soyaux, France), Monique Ngock (Eclair FF), Grace Yango (FC Fleury 91, France), Genevieve Ngo Mbeleck (Maccabi Kyriat, Israel), Claudia Dabda (Dinamo Minsk, Belarus)

Forwards: Flora Kameni (Louves Minproff), Kevine Ossol (AS AWA FC), Rose Bella, Doly Wabeua Diane (both Trabzonspor, Turkey), Nchout Njoya Ajara (Inter Milan, Italy), Ewodo Ekogo (Yenisey, Russia), Aboudi Onguene (CSKA Moscow, Russia), Michaela Batya Bisi Abam (Houston Dash, USA).

Hosts Morocco, Nigeria, Senegal and South Africa

Morocco

Goalkeepers: Khadija Er-Rmici, Hind Hasnaoui (both AS FAR), Assia Zouhair (SCC Mohammedia), Imane Abdelahad (Sporting Casablanca).

Defenders: Zineb Redouani, Fatima Zahra Dahmos, Siham Boukhami, Aziza Rabbah, Ghizlane Chhiri (all AS FAR), Elchad Nesryne (Saint-Etienne, France), Sabah Seghir (Sampdoria, Italy), Eva Allice (FC Montauban, France).

Midfielders: Nahla Elodie Nakkach (Servette, Switzerland), Salma Amani (US Saint-Malo, France), Najat Badri, Fatima Tagnaout, Sofia Bouftini (all AS FAR), Imane Saoud (FC Basel, Switzerland), Yasmin Katie Mrabet (Levante Las Planas, Spain).

Forwards: Ghizlane Chebbak, Ibtissam Jraidi, Hanane Ait El Haj, Sanaa Mssoudy (all AS FAR), Samya Hassani (KRC Genk, Belgium), Rosella Ayane (Tottenham Hotspur, England), Chaymaa Mourtaji (Sporting Casablanca).

Nigeria

Goalkeepers: Chiamaka Nnadozie (Paris FC, France), Tochukwu Oluehi (Maccabi, Israel), Tewande Balogun (Coppermine Utd, USA).

Defenders: Glory Ogbonna (Santa Teresa FC, Spain), Onome Ebi (Guingamp, France), Osinachi Ohale (Deportivo Alaves, Spain), Ashleigh Plumptre (Leicester City, England), Nicole Payne (West Virginia University, USA), Michelle Alozie (Houston Dash, USA), Akudo Ogbonna (Edo Queens).

Midfielders: Peace Efit (Kiryat Gat, Israel), Halimatu Ayinde (Eskilstuna, Sweden), Toni Paune (Sevilla, Spain), Regina Otu (Dinamo Minsk, Belarus), Christy Ucheibe (Benfica, Portugal), Rasheedat Ajibade (Atletico Madrid, Spain), Rita Chikwelu (Madrid CFF, Spain), Ngozi Okobi-Okeoghene (Eskilstuna, Sweden).

Forwards: Francisca Ordega (CSKA Moscow, Russia), Vivian Ikechukwu (WFC Gintra, Lithuania), Macleans Chinonyerem (Gornik Leczna, Poland), Ifeoma Onumonu (NY/NJ Gotham FC, USA), Uchenna Kanu (Tigres, Mexico), Asisat Oshoala (Barcelona, Spain), Gift Monday (Bayelsa Queens).

Senegal

Goalkeepers: Thiaba Gueye Sene (Aigles de Medina), Ndeye Meissa Diaw (Lycee Ameth Fall), Tenning Sene (AFA Grand-Yoff).

Defenders: Mareme Babou, Anta Dembele, Mame Diarra Diouf, Mbayang Sow (all US Parcelles Assainies), Ndeye Ndiaye Kane (AFA Grand-Yoff), Salimata Ndiaye (Lycee Ameth Fall), Meta Camara (Bourges, France), Astou Sy (Dakar Sacre Coeur).

Midfielders: Edmee Diagne (Lycee Ameth Fall), Ndeye Awa Diakhate (Marseille, France), Haby Balde, Pascaline Fofana Bassene (both US Parcelles Assainies), Jeannette Sanga (Dakar Sacre Coeur), Safietou Sagna (Bourges, France), Jeanne Coumba Niang, Korka Fall (both Aigles de Medina), Bineta Korkel Seck (Dakar Sacre Coeur).

Forwards: Mama Diop (Marseille, France), Nguenar Ndiaye (Bourges, France), Hapsatou Malado Diallo, Gladys Irene Dacosta (both US Parcelles Assainies), Astou Ngom (AS Cherbourg, France), Coumba Sylla Mbodji (Dorades de Mbour).

South Africa

Goalkeepers: Andile Dlamini (Mamelodi Sundowns), Kaylin Swart (JVW), Regirl Ngobeni (UWC).

Defenders: Karabo Dhlamini, Bambanani Mbane (both Mamelodi Sundowns), Lebohang Ramalepe (Dinamo Minsk, Belarus), Janine Van Wyk (JVW FC), Bongeka Gamede (UWC), Noko Matlou (Eibar, Spain)

Midfielders: Refiloe Jane (AC Milan, Italy), Nomvula Kgoale (CD Parquesol, Spain), Linda Motlhalo (Djurgardens, Sweden), Thalea Smidt (Mamelodi Sundowns), Kholosa Biyana (Sporting Gijon, Spain), Amogelang Motau, Sibulele Holweni (both UWC), Robin Moodaly (JVW).

Strikers: Jermaine Seoposenwe (Braga, Portugal), Melinda Kgadiete (Mamelodi Sundowns), Noxolo Cesane (UWC), Nthabiseng Majiya (Richmond United), Thembi Kgatlana (Atletico Madrid, Spain), Hildah Magaia (Sejong Sportstoto, South Korea).

Togo

Goalkeepers: Adjo Hatto (Ahe FC), Ame Amouklou (Amis du Monde), Dalou Bagnim (Racing Club Saint Denis, France).

Defenders: Megan Djankale, Yawa Konou (both Amis du Monde), Essowe Dowatanti (Gazelle FC), Dede Houndjo-Tete, Akoko Assigno, Akossiwa Dogbe, Afigan Gagban (all Athleta), Ayawoa Kaglan (Tempete FC).

Midfielders: Reine Gake (Ahe FC), Afi Dogli, Koudjoukala Sama (both Amis du Monde), Amiratou N'Djambara (Raja Ain Harrouda, Morocco), Odette Gnimtegma (Raja Ain Harrouda, Morocco), Takyatou Yaya (Ilkadim Belediyessi, Turkey), Solim Kadanga (Gazelle FC).

Forwards: Moussiratou Adinda-Akpo (Soccer Intellectuals, Ghana), Afi Woedikou (Yzeure Ailier Auvergne, France), Basdenam Manou (Athleta FC), Talya Gace (Auxerre, France), Lucie Gantim (Tempete FC).

Tunisia, Uganda, Zambia

Tunisia

Goalkeepers: Soulayma Jebrani (Kirecburnu Spor, Turkey), Najla Harrathi (ASF Bouhajla), Nesrine Zenzi (ASF BH).

Defenders: Chaima Abbassi (ASF BH), Eya Ghazzahi (AS Sait Martin, France), Dhekra Mahfoudh (US Tunisienne), Jasmine Barhoumi (Niederkirchen, Germany), Ghada Ayadi, Samia Ouni (both Oman FC, Jordan), Tania Aouina (Thonon Evian, France).

Midfielders: Yasmine Klaii (Lyon, France), Soumaya Amiri, Ibtissem B Mohamed (both ASF BH), Chirine Lamti (Slavia Prague, Czech Republic), Imem Mchara (ASF Sahel), Yasmine Jmmei (Kirecburnu Spor, Turkey), Sabrine Mamay (Al Ain, UAE), Imen Troudi (Abou Ahabi Country Club, UAE).

Forwards: Ella Kaabachi (ASJ Soyaux, France), Hana Hamdi (VfR Warbeyen, Germany), Leila Maknoun (Onsy, France), Mariem Houij (ALG Spor, Turkey), Sabrine Louzi (Excelsior Rotterdam, Netherlands).

Uganda

Goalkeepers: Ruth Aturo (Katkan Tyovaen Palloillija FC, Finland), Vanessa Edith Karungi (B93, Denmark), Daisy Nakaziro (Uganda Martyrs H/S Lubaga).

Defenders: Asia Nakibuka (Kawempe Muslim LFC), Sumaya Komuntale (Tooro Queens FC), Yudaya Nakayenze (Lindey Wilson College, USA), Aisha Nantongo (Kawempe Muslim LFC), Margaret Namirimu (She Corporate FC), Bira Nadunga (Olila High School, WFC), Lukia Namubiru (Kampala Queens FC)

Midfielders: Hasifah Nassuna (UCU Lady Cardinals FC), Joan Nabirye (Vihiga Queens, Kenya), Phiona Nabbumba (She Corporate FC), Riticia Nabbosa (Lady Doves FC), Shamira Nalugya (Kampala Queens), Sheeba Zalwango (FC Amani, DR Congo), Tracy Jones Akiror (AFC Ann Arbor)

Forwards: Violah Nambi (FC Dornbirn Ladies, Austria), Sandra Nabweteme (Unattached), Fazila Ikwaput (Lady Doves FC), Rita Kivumbi (Mallbackens IF, Sweden), Fauzia Najjemba (BIIK Shymkent, Kazakhstan), Joanita Ainembabazi (Rines SS WFC), Lilian Mutuuzo, Margret Kunihira, Zaina Nandede (all Kampala Queens)

Zambia

Goalkeepers: Hazel Nali (Fatih Vatanspor, Turkey), Leticia Lungu (Zesco Ndola Girls), Catherine Musonda (Indeni Roses).

Defenders: Esther Banda (BUSA), Esther Siamfuko (Queens Academy), Margaret Belemu (Shanghai Shengli, China), Martha Tembo, Lushomo Mweemba, Agness Musesa, Anita Mulenga (all Green Buffaloes), Judith Soko (YASA Girls)

Midfielders: Misozi Zulu (Hakkarigucu Spor, Turkey), Ireen Lungu (Green Buffaloes), Mary Wilombe (Red Arrows), Evarine Susan Katongo (ZISD Women), Avell Chitundu (Zesco Ndola Girls), Maweta Chilenga (BUSA).