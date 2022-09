Uefa Champions League 2022/23 matchday two: Fixtures, time and team news

Uefa Champions League matchday two fixtures, time, team news

Wia dis foto come from, Getty Images Wetin we call dis foto, Defending Champions Real Madrid win dia opening match

51 minutes wey don pass

Liverpool go host Ajax for dia second group match of di Uefa Champions League for Anfield dis week.

Tuesday and Wednesday go see a total of 16 games for Europe biggest club competition.

Di Reds bin lose dia opening group A match 4-1 to Italian side Napoli.

Dis na di fixtures for Match Day two.

Check out all di team news for Tuesday and Wednesday matches from Uefa.

Tuesday Champions League fixtures

Group A: Liverpool vs Ajax - 8pm

Group B: Porto vs Club Brugge - 8pm Leverkusen vs Atlético- 8pm

Group C: Plzeň vs Inter- 5:45pm Bayern vs Barcelona- 8pm

Group D: Sporting CP vs Tottenham- 5:45pm, Marseille vs Frankfurt- 8pm

Wia dis foto come from, Getty Images Wetin we call dis foto, Liverpool Salah

Liverpool vs Ajax

Liverpool possible starting line-up: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Núñez, Luis Díaz

Injury: Konaté, Henderson, Jones, Ramsay, Keïta, Oxlade-Chamberlain and Robertson

Ajax possible starting line-up: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Tadić, Kudus, Bergwijn

Injury: Di Dutch club no get any injury palava for dia squad.

Ajax and Napoli get three points each while Liverpool and Rangers get zero points.

Plzeň vs Inter

Plzeň possible starting line up: Staněk; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sýkora, Vikanova, Mosquera; Chorý

Injured players: Kopic and Kliment

Sporting CP vs Tottenham

Sporting CP possible starting line-up: Adán; Inácio, Coates, Reis; Pedro Porro, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Edwards, Francisco Trincão

Injured players: Jovane Cabral, Luís Neto, St. Juste

Tottenham possible starting line-up: Lloris; Emerson, Dier, Romero, Lenglet, Perišić; Højbjerg, Bentancur; Richarlison, Kane, Son

Injured players: Lucas Moura

Porto vs Club Brugge

Porto possible starting line-up: Diogo Costa; Zaidu, David Carmo, Pepe, João Mário; Uribe, Eustáquio, Galeno, Pepê; Toni Martínez, Evanilson

Injured players: Taremi and Otávio

Club Brugge possible starting line-up: Mignolet; Mechele, Sylla, Meijer; Skov Olsen, Nielsen, Odoi, Vanaken, Onyedika; Jutglà, Yaremchuk

Injured players: Buchanan, Lang, Rits, Mata

Leverkusen vs Atlético

Leverkusen possible starting line-up: Hradecky; Kossounou, Tah, Hincapie, Bakker; Aránguiz, Andrich; Frimpong, Diaby, Hudson-Odoi; Schick

Injured players: Wirtz, Bellarabi, Adli Lunev, Palacios

Atlético possible starting line-up: Grbić; Hermoso, Witsel, Reinildo; Molina, Marcos Llorente, Koke, De Paul, Carrasco; João Félix, Morata Injured players: Savić, Reguilón, Giménez

Bayern vs Barcelona

Bayern possible line-up: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich, Sabitzer; Sané, Musiala; Müller, Mané

Injured players: Coman and Sarr

Barcelona possible line-up : Ter Stegen; Koundé, Araújo, Eric García, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Raphinha

Injured players: None

Marseille vs Frankfurt

Marseille possible line-up: Pau López; Bailly, Gigot, Kolašinac; Clauss, Rongier, Gerson, Nuno Tavares; Cengiz Ünder, Alexis Sánchez, Payet

Injured player: Mbemba (suspended)

Frankfurt possible line-up: Trapp; Knauff, Tuta, N'Dicka, Pellegrini; Sow, Dina Ebimbe; Lindstrøm, Götze, Kamada, Kolo Muani

Injured players: Touré, Buta, Lenz, Rode, Onguéné

Milan vs Dinamo Zagreb - 5:45pm (Wednesday fixtures)

Milan possible line-up: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud

Injured players: Rebić, Origi and Krunić

Dinamo Zagreb possible line-up: Livaković; Moharrami, Ristovski, J. Šutalo, Perić, Ljubičić; Ademi, Ivanušec, Mišić; Oršić, Petković

Injured players: B. Šutalo

Shakhtar vs Celtic (5:45pm)

Shakhtar possible line-up: Trubin; Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplia; Shved, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Mudryk; Zubkov

Injured players: None

Celtic possible line-up: Hart; Juranović, Carter-Vickers, Jenz, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Abada, Furuhashi, Jota

Injured players: None

Rangers vs Napoli (8pm, rescheduled)

Rangers possible line-up: McLaughlin; King, Goldson, Sands, Barisić; Davis, Lundstram; Arfield, Kamara, Kent; Čolak

Injured players: Lawrence, Souttar, Helander and Hagi

Napoli possible line-up: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia

Injured players: Victor Osimhen

Chelsea vs Salzburg 8pm

Chelsea possible line-up: Arrizabalaga; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovačić, Cucurella; Mount, Sterling, Havertz

Injured players: Kanté

Salzburg possible line-up: Köhn; Dedić, Pavlović, Bernardo, Ulmer; Seiwald; Capaldo, Kameri, Kjærgaard; Okafor, Fernando

Injured players: Diambou, Koïta, Omoregie, Piątkowski, Tijani, Solet and Wöber

Real Madrid vs Leipzig 8pm

Real Madrid possible line-up: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Modrić, Tchouameni, Camavinga; Valverde, Rodrygo, Vinícius Júnior

Injured players: Éder Militão, Benzema and Lucas Vázquez

Leipzig possible line-up: Gulácsi; Simakan, Gvardiol, Orbán, Raum; Laimer, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Werner

Injured players: Olmo and Klostermann

Man City vs Dortmund 8pm

Man City possibly line- up: Ederson; João Cancelo, Akanji, Rúben Dias, Sergio Gómez; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Haaland, Foden

Injured players: Laporte

Dortmund possibly line- up: Meyer; Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Salih Özcan, Bellingham; Brandt, Reus, Reyna; Modeste

Injured players: Bynoe-Gittens, Dahoud, Hazard, Kobel, Malen and Morey

Copenhagen vs Sevilla

Copenhagen possible line-up: Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Falk, Zeca, Lerager; Claesson, Cornelius, Daramy

Injured players: Grabara and Amoo

Sevilla possible line-up: Bounou; Carmona, Gudelj, Nianzou, Acuña; Fernando, Delaney; Lamela, Papu Gómez, Óliver Torres; En-Nesyri

Injured players: Marcão and Corona

Juventus vs Benfica 8pm

Juventus possibly line- up: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahović, Kostić

Injured players: Pogba, Kaio Jorge and Chiesa

Benfica possibly line- up: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos

Injured players: Lucas Veríssimo, João Victor and Morato

Maccabi Haifa vs Paris 8pm

Maccabi Haifa possible starting line-up: Cohen; Sundgren, Batubinsika, Seck, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Chery; Pierrot, David

Injured players: Jaber and Podgoreanu

Paris possible starting line-up: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Mukiele; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar