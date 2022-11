How 21 pikin wey dey kidnap from Katsina farm regain freedom

Wia dis foto come from, Getty Images

6 November 2022, 10:05 WAT New Informate 28 minutes wey don pass

Katsina State Police don announce di release of 21 pikin wey jaguda pipo bin kidnap as dem bin dey work for farm.

According to statement wey di command bring come outside, di release bin happun on Saturday.

Dem kidnap di pikin dem last week Sunday for one farm for di Mairuwa community, Faskari Local Goment Area for Kastina state.

Di tok-tok for di command, Gambo Isah tok for statement, say, di pikins dem don reunite with dia families.

E tell BBC say, "unofficially, we bin find out say di families bin pay di kidnappers 1.5 million naira to facilittate di release of dia pikin dem".

Investigation don start on top di mata.

E neva clear weda dem pay ransome for di release of di young pipo dem.

Tori bin dey go up and down say di bandits bin ask for di owner of di farm to pay 30 million naira for dia release.

No on Friday, di United Nations Children's Fund, Unicef bin hala ontop di mata say make authorities work wella and rescue di pikin dem.

Say di mata of di kidnap dey 'reprehensible'.