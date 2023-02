Deposit N500,000 and below for your bank - CBN tell Nigerians

9 minutes wey don pass

Di Central Bank of Nigeria say bank customers fit deposit dia old N500 and N1000 to dia banks.

But di amount dem go fit deposit to di banks no go pass N500,000 (Five hundred thousand naira).

Tok-tok pesin of di apex bank, Osita Nwasinobi confam dis informate to BBC Pidgin.