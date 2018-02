Plenty people wey follow dey use di Lekki Expressway and Lekki Link Bridge don comot to vex on top how dem wan increase di money wey dem dey pay for toll gate.

Under di Eti-Osa Development Forum, di people come out to protest why Lekki Concession Company, LCC, wey dey manage di toll gate go increase di money dem dey collect.

BBC News Pidgin tori person Karina Igonikon follow go see wetin happen dia.