Four young women dey try change di way dem dey look women for tech mata for Nigeria and di thing be say, dem no dey change dia religion for dia hustle.

Mariam Abdussalam, Rukayat Sadiq, Tawakalt Olaniyi and Hamdalah Adetunji bi hijabis – dat one be say dem dey slay wit dia hijab as dem dey do dia work as software developers.

Even as dem dey push dia matter well-well, dem still say challenge dey for women inside tech matter for Africa.