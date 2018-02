Nigerians like beta food and one popular wey dey gbam one na roasted plantain AKA boli.

Boli na correct wak wey dey hold belle wella.

Petakwa (Port Harcourt) people dey wak di chop with beta pepper stew and fish while Eko (Lagos) people dey follow di mata with groundnut.

You, how you like to wak your boli?