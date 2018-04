Kanmi Biniut na doctor and im broda Tolu na economist wey dey work for bank. Di two start art company wey dem dey call Pencils n Brushes. Dem dey do speed paintings - wey pesin go start and finish painting sharp-sharp.

Di artistes do oda tins like pencil art and graphic design for occasions and events.

Di brodas say dem no happy as dia country pipo no dey respect artistes so dem wan use dia work show Nigerians say di job na correct job wey get 'glitter'.