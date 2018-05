Martin na humble guyman wey resemble pesin wey no like wahala and im still dey sell shoe. But wen im open im mouth dey yarn di mata of justice, na as if im be Sango wey dey use thunder tok.

Im say im no dey feel bad as na only am survive di plenti killi killi for Gambia.

''I dey alive for one reason and dat na to find justice - one day, one day, l go find out why Yahya Jammeh kidnap us and decide to kill us anyhow''.