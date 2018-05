'I dey use my biscuit moni to buy drawing book'

10 year old Karim Waris na pikin wey dem dey call 'hyperrealism artist'. Im drawing good sotay you fit tink say na camera dem take snap foto.

E start to dey make moni from drawing wen im be just 8-years-old.

Waris say dat time, e dey save moni wey im mama give am to buy biscuit dey use am buy drawing book instead.

Dis young artist dey hope say hard work go cari am and wetin e dey do go big-big museum all ova di world.