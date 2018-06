Falz bin no expect say im political video "This is Nigeria" go catch fire di way e do for Nigeria plus di whole world.

E hot sotey Muslim Rights Concern (MURIC) vex tok say make di singer comot di video because some girls dey use hijab dance Shaku Shaku. Say if e no do am, dem go carri am go court.

Falz siddon wit BBC News Pidgin to yan about wetin im feel say musicians suppose do for society.