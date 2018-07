Image copyright Yomi Shogunle/Twitter Image example Yomi Shogunle bin talk say #EndSARS no be serious mata

Thousands of Nigerians don begin social media campaign to ban di account of Yomi Shogunle, di Assistant Commissioner of Police.

E don tey wey oga Shogunle don dey clash with Twitter users wey no like im stand on top di #EndSARS mata.

Shogunle wey also be di head of Police Public Complaints Rapid Response Unit no believe say Nigeria Police officers dey harass kontri pipo even though plenti pipo don report different cases wit claims of police harassment on top Twitter.

#ENDSARS No be serious mata

On Thursday, di police oga provoke Nigerians again wen im tweet say make Twitter users go gada 186 million retweets if dem wan make SARS end.

Some pipo wey don taya for im mata, vex ginger odas make dem report oga Shogunle account for hate speech so dat Twitter go deactivate am.

Di #EndSARS campaign bin start for December 2017 afta plenti Nigerians begin claim say di Special Anti-Robbery Squad unit of Nigeria Police Force dey harass dem.