Bleaching cream manufacturers plus di pipo wey dey sell dem no dey eva tell dia customers how dangerous di chemicals inside di cream dey.

Use of bleaching cream common for Africa, because many believe say na ogbonge fashion. For 2011, WHO say 77 percent of Nigeria women dey bleach dia skin.

Wheda na bleach you dey bleach o, lightening, whitening abi na tone you dey tone, Dr Chidimma say, all na di same tin.