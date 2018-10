Abeokuta, Ogun state na di home of one of di longest pedestrian bridge for Africa. Di bridge long sotay pipo begin call am 'di Octopus bridge' because e get plenti 'hand' wey long like Octopus own. BBC Pidgin yan wit some of di pipo wey dey waka di bridge well-well for Panseke area of Abeokuta.

Reporter: Ogechi Obidiebube

Producer: Abdulmalik Fahd

Video Editor: Gift Ufuoma