Johnny Mathew, don live positive wit HIV for 15 years. On dis World Aids Day, im dey encourage everibodi especially pipo wey dey positive to manage dem sef well.

Since 1988, everi December 1 na World Aids Day. Dis na special day to remind pipo say Aids day real but most importantly, e no be di end of di world if pesin find out say im dey positive.

World Health Organisation make dat day special to create awareness, let pipo know about HIV and how to prevent plus manage am.