Nigeria President Muhammadu Buhari don finally react to rumour and tori wey don dey fly upadan say im be 'clone'.

Di president wey dey Poland for di 24th session of di Conference of di Parties (COP24) under di UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), address di rumour wen im dey tok to Nigerians.

Im say some pipo bin wish make im die, wen im bin dey sick for many months.

"Na di real me… I go soon celebrate my 76th birthday and I still dey strong," im tok.