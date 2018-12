Kanso Ogbolu decide say e go dump im nine to five job to dey do cartoon wey go “shake pipo bodi”.

E create show wey e call “Freak di F out” to show all di tori wey dey make pipo fear before-before like Miss koi-koi or bush baby.

Di aim of all dis na so dat all di tori we don dey hear tay-tay go finally get face.

Wetin give am inspiration na wetin im be dey see for television wen im dey small.

Video: Faith Oshoko