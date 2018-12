On Sunday 30 December, di Democratic Republic of Congo go elect new president. Di current presido Joseph Kabila don dey rule di kontri for 17 years now but im kontri pipo no want am for power again.

Dem don shift di election wey dem bin plan to do on Sunday 23 December, go Sunday 30 December.

Dem say delay to carri voting materials go polling centres afta fire burn voting machines na im cause di shift.

Di kontri neva get smooth change of goment since dem gain independence from Belgium for 1960.