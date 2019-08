Producers: Bongben Leocadia, Usifo Umozokpea, Sarah Tiamiyu

Reniss (kien Rennise Nde) open up wit e secrets weh fans dem no bin know about e, how e di shape e ‘mata’ love life and who e wan sing wit.

Kontri pipo bin use Reniss e song “dans la sauce’ for celebrate cup weh Indomitable Lions, national team win for 2017 for Gabon and na so e di make e mimba how e grow up.

De music star shiddon wit BBC News Pidgin tok about e life and career.