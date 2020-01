President Buhari go attend UK-Africa Investment Summit for London

Image copyright PIUS UTOMI EKPEI

Nigeria president Muhammau Buhari dey waka go London on Friday to participate for di inaugural UK-Africa Investment Summit.

Di summit wey go happun on January 20, na Oga Buhari first international waka for di year 2020.

British Prime Minister Boris Johnson na im dey host di meeting wey dem dey expect go bring togeda African leaders plus international business ogas dem.

Di hope be say dem go fit create new business opportunities wey go deliver more investments and jobs wey go benefit both Africa kontris and UK.