NAFDAC approve Oxford AstraZeneca vaccine use for Nigeria, see wetin NAFDAC DG tok

Wia dis foto come from, Getty Images

Di National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC), don approve di use of Oxford-AstraZeneca Covid-19 vaccine for use for Nigeria.

Di Director General of di Nigerian agency, Dr Mojisola Adeyeye, wey make dis announcement say dem fit store di vaccine for 2 to 8 degree centigrade.

Madam Adeyeye say dem still dey test two oda vaccines, but Oxford-AstraZeneca own don show say di vaccine dey active against di UK version of di Covid-19 virus wey don enta Nigeria.

She add say, so far, dem neva see di South Africa version of di virus inside Nigeria.

World Health Organisation recently approve di vaccine for emergency use.