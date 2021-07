Obi Cubana burial: ‘Miracle no dey give money, native doctor no dey give money, na only hard work’ - Obinna Iyiegbu

59 minutes wey don pass

For dis exclusive interview with BBC Pidgin, Obinna Iyiegbu wey pipo sabi as Obi Cubana, open up about im life, how e make im first million and why e bury im mama di way e do am for Oba, Anambra state.