Champions League: Tottenham go face Real Madrid

Image copyright Getty Images Image example Champions League group stage go begin for September 12-13

Real Madrid winger, Gareth Bale, and team mate, Luka Modric, go face dem former club, Tottenham Hotspur, after dem draw their new club join for di same group for Champions' League with dem old club. Uefa do the draw for Monaco, France and the Wales player, wey comot Tottenham join Real Madrid for 2013 go face Spurs for di first time.

Premier League champions, Chelsea dey group C and dem go play Atletico Madrid, Roma and Qarabag.

Europa League winners, Manchester United, go enter same trouser with Benfica, Basel and CSKA Moscow for Group A. Man Utd follow play Benfica and Basel for 2011 and dem comot for group stage.

For other premier league teams, Manchester City go battle am with Shakhtar Donetsk, Napoli and Feyenoord for Group F and Liverpool, wey beat Hoffenheim go meet Spartak Moscow, Sevilla and Maribor for Group E.

Scottish champions, Celtic go face tough test as dem dey same group with Bayern Munich, Paris St-Germain and Anderlecht.

The first match go start on September 12-13.

Groups as e be now

Group A: Benfica, Manchester United, Basel, CSKA Moscow

Group B: Bayern Munich, Paris St-Germain, Anderlecht, Celtic

Group C: Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Qarabag

Group D: Juventus, Barcelona, Olympiakos, Sporting

Group E: Spartak Moscow, Sevilla, Liverpool, Maribor

Group F: Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord

Group G: Monaco, Porto, Besiktas, RB Leipzig

Group H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, Apoel

Dates for group stage match