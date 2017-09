Image copyright Getty Images Image example Manchester United win 2016/2017 Europa League with Mourinho

Di Europa League don begin for the 2017/2018 season and two English premier league teams go play today.

Everton, wey no be stranger to Europa League go play Atalanta tonight. Everton carry trophy for di competition for 1985, when di name be UEFA Cup. Dia manager, Ronald Koeman talk say im no dey joke with dis Europa League and im go "start with a very strong team" but don also talk say some team rotation go happen.

Arsenal Manager, Arsene Wenger talk say di best way to enter Champions League next year na to finish for top-four for Premier League and im don put Sanchez and Jack Wilshere for team wey go play against di German team FC FC Köln.

Forty-eight teams dey divided into twelve groups, only di group winner second position go move to next stage.

Di venue for di final of dis year Europa League na di Friends Arena for Solna, Sweden.

Today matches

Group H

Arsenal vs. 1. FC Köln

Group D

Austria Vienna vs. AC Milan

Group E

Atalanta vs. Everton

Di groups

Group A: Slavia Prague, Maccabi Tel-Aviv, Villarreal, FC Astana

Group B: Dynamo Kiev, Skenderbeu, Young Boys, Partizan Belgrade

Group C: Istanbul Basaksehir, Ludogorets Razgrad, 1899 Hoffenheim, Sporting Braga

Group D: Austria Vienna, AC Milan, HNK Rijeka, AEK Athens

Group E: Apollon Limassol, Lyon, Atalanta, Everton

Group F: Feyenoord, Man City, Napoli, Shakhtar Donetsk

Group G: FC Copenhagen, Lokomotiv Moscow, Zlín, Sheriff Tiraspol

Group H: Arsenal, FC Köln, Crvena Zvezda, BATE Borisov

Group I: Marseille, Konyaspor, Vitória Guimarães, FC Red Bull Salzburg

Group J: Hertha BSC, Athletic Bilbao, Zorya Luhansk, Östersunds FK

Group K: SV Zulte Waregem, Nice, Vitesse, Lazio

Group L: Real Sociedad, Rosenborg, Vardar, Zenit St Petersburg