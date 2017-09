UEFA Europa League as e happen

Image copyright Getty Images Image example AC Milan forward Andre Silva (L) celebrate with Hakan Calhanoglu

AC Milan, Nice and Zenit all score five goals away from home for di opening group match of di 2017/2018 UEFA Europa League.

Milan show plenty quality as dem return to European football, dem thrash Austria Wien 1-5.

Another Italian club wey do well na Atalanta. Dem teach Everton football lesson as dem win 3-0 while Lyon draw dia game to Apollon Limassol.

Alexis Sanchez score fine goal as Arsenal come from behind to beat Cologne 3-1 for match wey dem delay for one hour because of crowd trouble.

Alexis Sanchez score im first goal of di season for Arsenal

Match day one results

Group A: Villarreal 3-1 Astana

Slavia Praha 1-0 Maccabi Tel-Aviv

Group B: Dynamo Kyiv 3-1 Skënderbeu

Young Boys 1-1 Partizan

Group C: Hoffenheim 1-2 Braga

İstanbul Başakşehir 0-0 Ludogorets

Group D: Austria Wien 1-5 AC Milan

Rijeka 1-2 AEK Athens

Group E: Atalanta 3-0 Everton

Apollon Limassol 1-1 Lyon

Group F: København 0-0 Lokomotiv

Moskva, Zlín 0-0 Sheriff

Group G: FCSB 3-0 Plzeň

Hapoel Beer-Sheva 2-1 Lugano

Group H: Arsenal 3-1 Köln

Crvena zvezda 1-1 BATE Borisov

Group I: Marseille 1-0 Konyaspor

Vitória SC 1-1 Salzburg

Group J: Hertha Berlin 0-0 Athletic

Zorya Luhansk 0-2 Östersund

Group K: Vitesse 2-3 Lazio

Zulte Waregem 1-5 Nice

Group L: Vardar 0-5 Zenit

Real Sociedad 4-0 Rosenborg