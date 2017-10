As Zambia coach Wedson Nyirenda come out on Friday dey boast say im team di Chipolopolo go beat Nigeria for di October 7, World Cup Qualifiers, di Super Eagles use ginger enter di Godswill Akpabio stadium for Uyo to train for di match.

For Nigeria either a win or draw na im dem need to qualify for Russia 2018 FIFA World Cup.

See how BBC Pidgin capture di Nigerian team when dem land Uyo on Friday ahead of Sartuday match.