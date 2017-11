Uefa Europa League: AC Milan fit qualify today

Image copyright Getty Images Image example Andre Silva na di first AC Milan player since Kaka wey score hat-trick for European competition when dem beat Austria Vienna for September

Na match day five for UEFA Europa League, plenty teams still get chance to reach di knock stage of di competition.

One of di teams wey dey hot for di competition dis season na AC Milan. Dem dey Group D and nobody don beat dem.

Dem dey prepare to face Austria Wien and if dem, win dem don qualify be dat. But if dem draw di match, dem go need AEK Athens to make sure say Rijeka no beat dem before dem fit qualify.

When di two teams meet for match day one Milan nack Austria Wien dem 5-1

Image copyright Getty Images

Arsenal na one of di five teams wey don already qualify for di next round. Other team wey don enter na Lazio, Zenit St. Petersburg, FC Steaua Bucuresti and Dynamo Kiev.

Na only three teams wey no get chance to join di round of 32 again - Everton, Maccabi Tel-Aviv and Vardar don comot.

Image copyright Getty Images Image example Nice lose dia last match 1-0 against Lazio

For Group K, Nice go face Zulte Waregem with di mind say if dem win, dem go dey second for dia group wey be automatic qualification for dem, while di Belgian club know say if dem lose, dem don comot.

Teams wey fit qualify :

Villarreal, Astana, Partizan, Ludogorets, Braga, AC Milan, AEK Athens, Atalanta, Lyon, København, Sheriff, Viktoria Plzeň, Crvena Zvezda, Salzburg, Marseille, Östersund, Zorya Luhansk, Nice, Real Sociedad

Some of di games today

FC Astana v Villarreal

FC Köln v Arsenal

Konyaspor v Marseille

AC Milan v Austria Vienna

FC Astana v Villarreal

Everton v Atalanta

BATE Borisov v Red Star Belgrade

Lyon v Apollon Limassol

AEK Athens v HNK Rijeka