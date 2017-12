Image copyright Getty Images

Cristiano Ronaldo don win im fifth Ballon d'Or title. Ronaldo beat Lionel Messi and Neymar to win di award.

Di Ballon d'Or na award for di best player wey dey play for Europe. Dis year ceremony happen for Paris, France.

Di Portugal star been win am last year after another correct season with im club Real Madrid wey dem win Champions League and La Liga title.

For October, Ronaldo carry di FIFA Best award.

Ronaldo don score 114 goals for Champions League and get 17 more pass Barcelona striker Lionel Messi.

But di striker dey struggle to score goals for La Liga dis season. Na two goals im don score so far.

Two African players enter di list too - Senegal player Sadio Mane and Gabon player Pierre-Emerick Aubameyang.

Other players wey dey di list:

Neymar, Luka Modric, Paulo Dybala, N'Golo Kante, Luis Suarez, Sergio Ramos, Jan Oblak,Philippe Coutinho, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, David De Gea, Harry Kane, Edin Dzeko,Antoine Griezmann, Toni Kroos, Sadio Mane, Radamel Falcao, Gianluigi Buffon, Lionel Messi, Pierre-Emerick Aubameyang, Edinson Cavani, Mats Hummels, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Isco, Kylian Mbappe, Leonardo Bonucci.