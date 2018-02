Image copyright Getty Images Image example Arsenal lose 1-2 on Thursday to Sweden club Ostersunds FK but still qualify

Arsenal go play seven-time European champions AC Milan for Europa League last 16.

Di Gunners go travel go Italy for di first leg on 8 March, den come play di return match one week later.

Milan, wey dey number seven position for Serie A, beat Bulgaria club Ludogorets Razgrad 4-0 on aggregate to qualify.

Gunners beat Swedish club Ostersunds FK 4-2 on aggregate for di last 32.

Di full draw for Europa League last-16:

Lazio v Dynamo Kiev

RB Leipzig v Zenit St Petersburg

Atletico Madrid v Lokomotiv Moscow

CSKA Moscow v Lyon

Marseille v Athletic Bilbao

Sporting Lisbon v Viktoria Plzen

Borussia Dortmund v Red Bull Salzburg

AC Milan v Arsenal