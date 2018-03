Image copyright Getty Images Image example Nigeria don qualify for World Cup six times.

Nigeria senior football team, Super Eagles don open dia camp for Wroclaw today as dem dey prepare to face Poland for friendly match on Friday 23 March 2018.

Di friendly match go happen for Wroclaw Stadium, di two countries dey among di 32 teams wey go play for di 2018 FIFA World Cup for Russia .

Di three time African champions invite 28 players for di two friendly games wey dem go play for di international break after dem play Poland dem go play Serbia for 27 March 2018.

Image copyright Getty Images Image example Nigeria captain Mikel Obi get over 80 caps for im country.

See di full list of invited players

Goalkeepers: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna, Spain); Ikechukwu Ezenwa (Enyimba FC); Daniel Akpeyi (Chippa United, South Africa)

Defenders: Abdullahi Shehu (Bursaspor FC, Turkey); Tyronne Ebuehi (Ado Den Haag, The Netherlands); Olaoluwa Aina (Hull City, England); Elderson Echiejile (Cercle Brugge KSV, Belgium); Brian Idowu (Amkar Perm, Russia); Chidozie Awaziem (Nantes FC, France); William Ekong (Bursaspor FC, Turkey); Leon Balogun (FSV Mainz 05, Germany); Kenneth Omeruo (Kasimpasa FC, Turkey); Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv, Bulgaria)

Midfielders: Mikel John Obi (Tianjin Teda, China); Ogenyi Onazi (Trabzonspor FC, Turkey); Wilfred Ndidi (Leicester City, England); Oghenekaro Etebo (Las Palmas, Spain); John Ogu (Hapoel Be'er Sheva, Israel); Uche Agbo (Standard Liege, Belgium); Joel Obi (Torino FC, Italy