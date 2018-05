Willian don make Chelsea fans vex

Image copyright Getty Images Image example Willian no start di game for Chelsea against Manchester United for Wembley

Chelsea fans dey para for social media for Willian afta di Brazilian post one picture of di FA Cup win.

Willian post for im Instagram of di team as dem dey celebrate dia FA Cup win, im come use cup emoji cover di place wey im manager Antonio Conte stand.

No so fans vex say na big disrespect to Conte.

Di Brazil player relationship with im manager get as e be for some time now afta im drop from di starting eleven come begin dey sidon for bench.

For di final, na di last minute im enta as dem win Manchester United 1-0.