Fans for di whole world don dey gather for different area wia dem go watch di UEFA Champions League final between Liverpool and Real Madrid

Who go win na wetin dey everybodi mind.

Real Madrid don carry di cup 12 times and Liverpool don carry am five times.

Wit star players like Christiano Ronaldo for Madrid and Salah for Liverpool di competition don already dey make fans select dia side.

Di starting line up don show sha.

Real Madrid (4-D-2) Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro; Modric, Kroos; Isco; Benzema, Ronaldo.

Liverpool (4-3-3) Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mane.