E be like say Marcus Rashford of England dey cry afta di kontri cari fourth for di World Cup

E no dey come home, at all at all.

Belgium no pity England small for di World Cup third-place match to cari bronze.

Dis go be di kontri best finishing for any World Cup competition.

Na Thomas Meunier scata di Three Lions net wit di first goal for di fourth minute den Eden Harazd cement victory for Belgium wit goal for di 82nd minute.