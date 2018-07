Samuel Umtiti e anti Jeanne Hortense Guoet say e heart go sweet e if France win dis final against Croatia and na so e do support de team'go les bleus'.

'Samuel Umtiti na French man e play with France team na e choice and we di support e, Jeanne Hortense tell BBC News Pidgin.

De Uncle Jeane Francis Geade don organise with e kombi dem for watch dis big ndamba France -Croatia.