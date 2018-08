Victor Moses don retire from international football

Image copyright Getty Images Image example Victor Moses

'I don hang my international boot final-final' na di announcement Nigeria midfielder Victor Moses make on Wednesday say im don retire from super eagles.

Na for Twitter, di Chelsea winger cari dis tori put wia im say 'thank you' to plenti pipo wey include; colleagues, NFF and Nigerians.

Moses na part of di team wey compete for di 2018 World Cup for Russia, na for di first round dem comot afta dem lose to Argentina for dia third match.