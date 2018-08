Champions League draw: Ronaldo dey go back Old Trafford, Tottenham dey go Camp Nou

Image copyright Getty Images

Correct matches go land for dis season Uefa Champions league afta di draw wey dem do for Monaco, France.

Cristiano Ronaldo go face Manchester United, di club wey im bin play and win im first Champions League trophy.

Anoda correct match wey go happun na between Paris Saint Germain and Liverpool.

Barcelona go welcome Mauricio Pochettino and im Tottenham players for Camp Nou.

See di full list of di matches.

Group A: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge.

Group B: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter.

Group C: PSG, Napoli, Liverpool, Red Star Belgrade.

Group D: Lokomotiv Moscow, FC Porto, Schalke, Galatasaray.

Group E: Bayern Munich, Benfica, Ajax, AEK Athens

Group F: Manchester City, Shakhtar Donestk, Lyon, Hoffenheim.

Group G: Real Madrid, Roma, CSKA Moscow, Viktoria Plzen

Group H: Juventus, Manchester United, Valencia, BSC Young Boys.