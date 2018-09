Image copyright Getty Images Image example FIFA go announce di winner on September 24 for Royal Festival Hall London

FIFA on Monday nominate Cristiano Ronaldo, Luka Modric and Mohamed Salah as di final three for di Best Men's Player of di Year award.

Ronaldo and Modric help Real Madrid to win Champions League before di Portuguese move go Juventus, while Salah score 44 goals for all competition for Liverpool last season.

For di first time since 2006, FIFA no look Lionel Messi side even as im help im club Barcelona win Spanish La Liga and Copa Del Rey.

Di Best FIFA Football Awards go happun on 24 September for Royal Festival Hall, London.

FIFA Best Awards: See di full list here

Men's Player

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus, formerly Real Madrid)

Luka Modric (CRO/Real Madrid)

Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

Women's Player

Ada Hegerberg (NOR/Olympique Lyon Feminin)

Dzsenifer Marozsan (GER/Olympique Lyon Feminin)

Marta (BRA/Orlando Pride)

Men's Coach

Zlatko Dalic (CRO/Croatia national team)

Didier Deschamps (FRA/France national team)

Zinedine Zidane (FRA/formerly Real Madrid)

Women's Coach

Reynald Pedros (FRA/Olympique Lyon Feminin)

Asako Takakura (JPN/Japan women's national team)

Sarina Wiegman (NED/Netherlands women's national team)

Goalkeeper

Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid, formerly Chelsea)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham Hotspur)

Kasper Schmeichel (DEN/Leicester City)

Puskas Award

Gareth Bale (Real Madrid)

Denis Cheryshev (Russia)

Lazaros Christodoulopoulos (AEK Athens)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro)

Riley McGree (Newcastle Jets)

Lionel Messi (Argentina)

Benjamin Pavard (France)

Ricardo Quaresma (Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool)

Fan Award

Sebastián Carrera (CD Puerto Montt)

Japan and Senegal supporters

Peru supporters