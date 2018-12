Image copyright Getty Images

Real Madrid and Croatia midfielder Luka Modric don win di 2018 Ballon d'Or to become di first player oda than Lionel Messi or Cristiano Ronaldo to win di award for more dan 10 years.

Di 33 years old Champions League winner don chop many awards dis year,aside say im epp Croatia reach dia first World Cup final for Russia 2018,

Modric win di world top male player for di Best Fifa Football Awards and also di Golden Ball award for di best player for di World Cup.

Ronaldo wey join Juventus from Real Madrid during summer come second while Barcelona forward Messi come fifth.

Athletico Madrid player Antoine Griezmann and PsG attacker Kylian Mbappe come third and fourth.

During im speech afta im collect di award Modric thank im club and national teammates and family, as im tok say di award na dream come true for am.

" As pikin all of us get dream, I dream about am...2018 na dream year for me"

"Hard work dey pay di best things no dey come easy, I work hard for dis e good to dey ready so when opportunity come you go take am" Na so Modric tok.

Modric wey hail Messi and Ronaldo as pipo wey sabi, say for am to win dis award mean say im do sometin wey special ontop pitch dis year.

Lyon striker Ada Hegerberg na di women Ballo d'Or 2018 winner

Meanwhile Lyon and Norway striker Ada Hegerberg, 23, win di tear rubber Women Ballon d'Or award while Mbappe, 19, become di first winner of di Kopa Trophy - award wey be for di best under-21 player wey na former Ballon d'Or winners dey select am.

Di Ballon d'Or na award wey France Football dey give every year since 1956.

Before 1995 di award dey meant for only European players before dem begin include any player from European club.

Na from 2007 dem open am up to di rest of di world.

Journalists from around di world naim dey vote di winners wit one representative from each kontri.

Di three big winners of di night

The top 10

1. Luka Modric (Real Madrid and Croatia)

2. Cristiano Ronaldo (Juventus and Portugal)

3. Antoine Griezmann (Atletico Madrid and France)

4. Kylian Mbappe (Paris St-Germain and France)

5. Lionel Messi (Barcelona and Argentina)

6. Mohamed Salah (Liverpool and Egypt)

7. Raphael Varane (Real Madrid and France)

8. Eden Hazard (Chelsea and Belgium)

9. Kevin de Bruyne (Manchester City and Belgium)

10. Harry Kane (Tottenham and England)

Ballon d'Or winners: Ronaldo & Messi dey reign since 2008

2007Kaka Cristiano Ronaldo Lionel Messi

2008Cristiano Ronaldo Lionel Messi Fernando Torres

2009Lionel Messi Cristiano Ronaldo Xavi

2010Lionel Messi Andres Iniesta Xavi

2011Lionel Messi Cristiano Ronaldo Xavi

2012Lionel Messi Cristiano Ronaldo Andres Iniesta

2013 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Franck Ribery

2014Cristiano Ronaldo Lionel Messi Manuel Neuer

2015Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar

2016Cristiano Ronaldo Lionel Messi Antoine Griezmann

2017Cristiano Ronaldo Lionel Messi Neymar

2018Luka Modric Cristiano Ronaldo Antoine Griezmann