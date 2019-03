Image copyright EPA Image example Ronaldo score three goals against Atletico Madrid

Juventus striker Cristiano Ronaldo don chop 20,000 euros fine (£17,700) from Uefa.

Di fine na for im goal celebration against Atletico Madrid for dia round of 16 Champions League match.

Di 34-year-old bin copy wetin Atletico coach Diego Simeone, bin do wen im turn face di fans dem and put im hand for im leg area wen im team win 2-0 for di first leg.

Ronaldo do di same tin as im score hat-trick for dia return leg wey Juventus win 3-0.

Di Portuguese international player don score 124 goals for Champions League.

Uefa bin fine Simeone £17,000 for dis same celebration.