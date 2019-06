Image copyright Getty Images Image example Yaya Banana and Stephane Bahoken na im score di goals for di Indomitable Lions.

Indomitable Lions of Cameroon wipe Guinea-Bissau 2-0 for dia group F opening match on Tuesday evening.

Di match wey dem play for Ismailia Stadium, Ismailia as part of di Afcon 2019 inside Egypt.

Yaya Banana and Stephane Bahoken na im score di goals for di Indomitable Lions.