Madagascar

For May 2019, Madagascar broadband speed na 28.08 megabits per second - di second highest speed for di African continent afta Cape Verde. But dis high speed no mean say na so pipo dey use internet for dia. According to World Bank, for 2017 only 10% of di pipo dey use di internet.

Wia we get am: Speedtest Global Index by Ookla. Download speed for fixed broadband, May 2019. Data for Guinea-Bissau and Guinea no dey.