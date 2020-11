2020 NBA Draft picks: Onyeka Okongwu, Jordan Nwora, Daniel Oturu, Zeke Nnaji, oda Nigerians wey join American Basketball league

Nigerians make history for di NBA draft pick wey dem do on Wednesday for di 2020-2021 season.

Dis go also be di first time wey two players wey dem born for Nigeria go dey picked for di first round of di same draft.

Di draft bin suppose hold on di 25th of June but dem move am go fromt because of cornavirus and even now sef na for video calls dem do di draft.

Di NBA dradt na wia teams from di National Basketball Association dey select dia new players from pool of players wey dey eligible and ready to enta di league.

So make we check dem out

Isaac Okoro - "My mama tell me say make I keep di Nigerian Pride"

Im go play for di Cleveland Cavaliers

Na Nigerian parents born am for Atlanta, Georgia.

E bin dey as di first Nigerian wey dem draft.

E bin dey part of di USA winning team for di 2018 Under-17 Basketball World Cup for Argentina.

Onyeka Okongwu - "I wan win championship"

Na Nigerian parents born Onyeka Okongwu for California.

E go play for di Atlanta Hawks

Im say im goal na to win championship wey evribodi wan win

Im be 19 year old and na shooting guard

Precious Achiuwa - "I fit add plenti agidi and ginger to di table"

Precious Achiuwa na one of di two players wey dem born for Nigeria

Dem bin born am for Port- Harcourt before im enta America as teenager

Di 21 year old go play got Miami Heat with for odas wey get Nigerian origin

Zeke Nnaji - "I just happy to do everytin I fit do to help my team win"

Di 19 year old go play for Denver Nuggets.

Na Nigeerian Papa and American mama born am

E bin play college basketball for di Arizona Wildcats

Udoka Azubuike - "Dok na di best defensive player available"

E go play for di Utah Jazz

Di 21 year old na di second pesin for di draft dem pay for Nigeria.

E start to dey play di game at 13 years old.

Dem recruit am from one NBA and Fiba's developmental camps for Africa

Desmond Bane - "I feel liek I dey bring mature approach"

Desmond Bane get Nigerian papa and American mama

Di 22 year old na di last with Nigerian Origin wey dem put for di first round of draft

E start to dey play bareback before im port enta basketball

Tori be say im fit dey traded go Memphid Grizzlies.

Daniel Oturu - "Daniel na di most improved player for di kontri"

Daniel Otoru na di pikin if Niferian parents wey be pentecostal ministers fir Minnesota

Im papa, Francis na former table tennis player for Nigeria.

E fit end up for LA Clippers after im move from Minnesota Timberwolves to di New York Knicks

Di 21 year old na thrid choice fro di second round.

Jordan Nwora - "I bin no think say I go dey di position wey I dey today"

