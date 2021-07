Argentina vs Brazil: Copa America final prediction as Messi and Argentina hope to end 28-year wait

22 minutes wey don pass

Wia dis foto come from, Getty Images Wetin we call dis foto, Lionel Messi, Neymar Jr

Di world of football go witness anoda epic final match between archrivals, Brazil and Argentina for di Copa America 2021.

Na 10 South American kontris participate for di 47th edition of di Copa America wey dem bin schedule for 2020, but dem postpone am to 2021 sake of di coronavirus outbreak.

Argentina reach di final afta dia semi-final win against Colombia for penalty shootout afta dem play 1-1- draw for regulation time.

Di defending champions Brazil enter final afta dem beat Peru 1-0 wit first half goal from Lucas Paqueta.

Venue of di Copa America final

Na Brazil dey host di 2021 Copa America Tournament in five venues of Brasília, Goiânia, Cuiabá and Rio de Janeiro.

But na for di prestigious Maracaná Stadium for Rio de Janeiro dem go play di final.

Brazil dey hope for dia 10th title for di South American championship while victory for Argentina go make dem become 15 time winners of di tournament.

Wia dis foto come from, Getty Images Wetin we call dis foto, Lionel Messi, Neymar

Possible Line-Up

Di major player to watch out for ahead of di Copa America final match na Lionel Messi fore Argentina and Neymar for Brazil.

Brazil: Ederson Moraes, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Casemiro, Fred, Everton, Lucas Paqueta, Richarlison, Neymar.

Argentina: Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Nicolas Tagliafico, Rodrigo De Paul, Guido Rodriguez, Giovani Lo Celso, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez.

Match prediction

Since football history Brazil and Argentina don meet 107 times - but na only few times dem don meet for di final of major tournaments.

Di rivalry between Brazil and Argentina na one of di oldest and most popular for di world.

Sabi pesin for football China Acheru say di Copa America final go dey very special for Barcelona captain Lionel Messi wey dey pursue im first international trophy "dis match fit be Messi last tournament for im kontri," im tok.