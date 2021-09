Champions League: All di fixtures, how you fit watch & time

one hour wey don pass

Wia dis foto come from, UEFA

Di 2021/22 Uefa Champions League football competition go officially begin on Tuesday September 14.

32 teams dey compete for dis season Champions League.

Di first games of match day one go happun on Tuesday, wit Groups E, F, G, and H.

While Groups A, B, C, and D go play on Wednesday, September 15th.

Di winners of di Champions League go automatically qualify to play for di Group Stage next year and go earn di chance to play di 2022 UEFA Super Cup.

Last year winners, Chelsea, go play Zenit on match day one.

Wia dis foto come from, Getty Images Wetin we call dis foto, Chelsea na di defending Champions League champions

Tori be say di Group Stage draw, bin take place for Istanbul for August, wia dem decide on how dem go divide di 32 teams.

Dem split dem into eight groups of four, based on dia seedings.

Di top two teams from each group go play for di round 16 and then di third and fourth place teams go enta playoffs for Europa League knockout phase.

Fourth and fifth place go dey knocked out of di tournaments for di season.

Dem go play di final for Krestovsky Stadium for St. Peterspurg, Russia on May 28th, 2022.

See di full fixture list for di 2021/22 UEFA Champions League group stage.

Group Stage Match day 1

Tuesday, September 14th

Group E: Barcelona vs Bayern, Dynamo Kyiv vs Benfica

Group F: Young Boys vs Manchester United, Villarreal vs Atalanta

Group G: Sevilla vs Salzburg, Lille vs Wolfsburg

Group H: Chelsea vs Zenit, Malmö vs Juventus

Wednesday, September 15th

Group A: Manchester City vs Leipzig, Club Brugge vs PSG

Group B: Atletico Madrid vs Porto, Liverpool vs Milan

Group C: Besiktas vs Dortmund, Sporting Lisbon vs Ajax

Group D: Sheriff vs Shakhtar Donetsk, Inter vs Real Madrid

Group Stage Matchday 2

Tuesday, September 28th

Group A: PSG vs Manchester City, Leipzig vs Club Brugge

Group B: Milan vs Atletico Madrid, Porto vs Liverpool

Group C: Ajax vs Besiktas, Dortmund vs Sporting Lisbon

Group D: Shakhtar Donetsk vs Inter, Real Madrid vs Sheriff

Wednesday, September 29th

Group E: Bayern vs Dynamo Kyiv, Benfica vs Barcelona

Group F: Atalanta vs Young Boys, Manchester United vs Villarreal

Group G: Salzburg vs Lille, Wolfsburg vs Sevilla

Group H: Zenit vs Malmö, Juventus vs Chelsea

Group Stage Matchday 3

Tuesday, October 19th

Group A: Club Brugge vs Manchester City, PSG vs Leipzig

Group B: Atletico Madrid vs Liverpool, Porto vs Milan

Group C: Besiktas vs Sporting Lisbon, Ajax vs Dortmund

Group D: Shakhtar Donetsk vs Real Madrid, Inter vs Sheriff

Wednesday, October 20th

Group E: Barcelona vs Dynamo Kyiv, Benfica vs Bayern

Group F: Young Boys vs Villarreal, Manchester United vs Atalanta

Group G: Salzburg vs Wolfsburg, Lille vs Sevilla

Group H: Chelsea vs Malmö, Zenit vs Juventus

Group Stage Match day 4

Tuesday, November 2nd

Group E: Dynamo Kyiv vs Barcelona, Bayern vs Benfica

Group F: Villarreal vs Young Boys, Atalanta vs Manchester United

Group G: Wolfsburg vs Salzburg, Sevilla vs Lille

Group H: Malmö vs Chelsea, Juventus vs Zenit

Wednesday, November 3rd

Group A: Manchester City vs Club Brugge, Leipzig vs PSG

Group B: Milan vs Porto, Liverpool vs Atletico Madrid

Group C: Sporting Lisbon vs Besiktas, Dortmund vs Ajax

Group D: Real Madrid vs Shakhtar Donetsk, Sheriff vs Inter

Group Stage Match day 5

Tuesday, November 23rd

Group E: Dynamo Kyiv vs Bayern, Barcelona vs Benfica

Group F: Villarreal vs Manchester United, Young Boys vs Atalanta

Group G: Sevilla vs Wolfsburg, Lille vs Salzburg

Group H: Malmö vs Zenit, Chelsea vs Juventus

Wednesday, November 24th

Group A: Manchester City vs PSG, Club Brugge vs Leipzig

Group B: Atletico Madrid vs Milan, Liverpool vs Porto

Group C: Besiktas vs Ajax, Sporting Lisbon vs Dortmund

Group D: Inter vs Shakhtar Donetsk, Sheriff vs Real Madrid

Group Stage Matchday 6

Tuesday, December 7th

Group A: PSG vs Club Brugge, Leipzig vs Manchester City

Group B: Porto vs Atletico Madrid, Milan vs Liverpool

Group C: Dortmund vs Besiktas, Ajax vs Sporting Lisbon

Group D: Real Madrid vs Inter, Shakhtar Donetsk vs Sheriff

Wednesday, December 8th

Group E: Benfica vs Dynamo Kyiv, Bayern vs Barcelona

Group F: Manchester United vs Young Boys, Atalanta vs Villarreal

Group G: Salzburg vs Sevilla, Wolfsburg vs Lille

Group H: Juventus vs Malmö, Zenit vs Chelsea

Round of 16

First legs: February 15-16 & February 22-23, 2022

Second legs: March 8-9 & March 15-16, 2022

Quarter-Finals

First legs: April 5-6, 2022

Second legs: April 12-13, 2022

Semi-Finals

First legs: April 26-27, 2022

Second legs: May 3-4, 2022

Final

May 28, 2022

How to watch di UEFA Champions League for TV?