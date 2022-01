Nigeria vs Guinea-Bissau kick off time: Di Djurtus aim to get dia first goal and win against Nigeria Super Eagles

one hour wey don pass

Wia dis foto come from, Getty Images

Although, Nigeria don qualify for di knockout stage for di African cup of Nations (Afcon) for Cameroon dem go hope to continue dia winning trend wen dem play Guinea-Bissau on Wednesday night by 1900 GMT.

Di last match of di group between di Super Eagles and di Djurtus go happen for Stade Omnisport Roumdé Adjia for Garoua.

Dis na di first time di two kontris dey meet for Afcon.

While Nigeria go like to maintain dia perfect start, Guinea-Bissau dey hope to get dia first win and first goal for di 2021 tournament.

Di Portuguese speaking kontri dey occupy third position wit just one point for Group C - Guinea-Bissau neva score in dia last six Afcon matches.

Meanwhile, Nigeria dey top di Group wit six points, Egypt dey follow for second wit three points.

Sudan dey bottom of di Group wit also one point from two matches. Dem go play Egypt for Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo same time as di Nigeria vs Guinea-Bissau game.

First Half

1mins: Nigeria don take di first touch as di match don start.

2mins: Piqueti win free kick for di attacking half.

4mins: Nigeria win corner. Na Opa Sanganté concede am.

5mins: Offside for Guinea-Bissau. Opa Sanganté try through ball, but Piqueti dey offside.

9mins: Hand ball by Kelechi Iheanacho.

10mins: Opa Sanganté wins free kick for di defensive half.

14mins: Umar Sadiq win free kick on di left wing.

15mins: Umar Sadiq miss attempt wit header from very close range afta set piece situation.

18mins: Wilfred Ndidi win free kick for di defensive half.

21mins: Umar Sadiq header from the centre of di box miss go left.

23mins: Chidera Ejuke win free kick for di defensive half.

Guinea-Bissau vs Nigeria Line-up

Nigeria line-up: Uzoho, Ebuehi, Troost-Ekong, Ajayi, Collins, Ndidi, Nwakali, Ejuke, Iwobi, Iheanacho, Umar.

Guinea-Bissau line-up: Gomism, Silva Encada, Sanganté, Soriano Mané, Candé, Candé Nogueira, Moro Cassamá, Barbosa Intima, Pereira Camará, Brito Silva, Baldé.