Real Madrid vs Chelsea live: Mason Mount give Blues lead for Bernabeu

12 April 2022, 19:29 WAT New Informate one minute wey don pass

Di second legs of di quarter-final dey begin on Tuesday as Chelsea dey try fight dia way back from one 3-1 quarter-final first-leg defeat against 13-time winners.

Tonight match fit be make or break for Chelsea sake of dem get one big task to become just di second team for Champions League history to overturn a two-goal loss afta one first-leg home defeat when dem play for di Bernabeu.

If dem no dey successful for Spain, Chelsea whole season go depend on di outcome of Sunday FA Cup semi-final against Crystal Palace for Wembley.

We go dey update dis tori wit updates as di match dey go on.

First half

1 min - Di match don start. Na Real Madrid kick di game off.

4 mins - Chelsea don commit plenty men forward as sign of wetin dem need do if dem wan progress.

Di Blues dey 3-1 down afta di first leg.

6 mins - Kai Havertz foul Toni Kroos.

10 mins - Yellow card for Reece James. Di Chelsea right back bring down Vinicius Junior.

Benzema na im go take am. Di Frenchman shot go over di bar.

13 mins - Antonio Rudiger connect wit Alonso cross but im header go over di bar.

15 mins - Goal! Chelsea don take di lead through Mason Mount.

Real Madrid vs Chelsea lineup

Real Madrid XI: Courtois, Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius Junior.

Substitutes: Asensio, Marcelo, Lunin, Jovic, Lucas, Bale, Ceballos, Rodrygo, Mariano, Camavinga, Fuidias, Marin.

Chelsea XI: Mendy, James, Silva, Rudiger, Alonso, Kovacic, Loftus-Cheek, Kante, Mount, Havertz, Werner.