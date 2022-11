Argentina vs Saudi Arabia live: Liona Messi goal no dey enough to make Arabians fear for Qatar 2022 Fifa World Cup

26 minutes wey don pass

Wia dis foto come from, Getty Images

Di 2014 FIFA World Cup runner-up begin dia campaign today against Saudi Arabia for di Lusail Stadium.

Argentina go into di game hon top record say dem neva lose one single match dis year - dem draw just one game.

Dem also get good record against Saudi Arabia - dia hope na to get strong start b beating di Arabians but e no dey like dat.

Saudi Arabia dey lead 2-1 wit gaols from Al Shehri and Al Dawsari. Dia goals come after dem dey one nil behind for first half courtesy of Lionel Messi through penalty kick for di 10th minute.

68mins: Messi tries to slip Tagliafico in on di left but Al Brikan track back to stop am.

65mins: Messi again try to take free kick but the referee pulls am back. Argentina get 30 minutes more left.

62mins: dey look like pesin wey wan turn im sef to goal. E dey do evri tin to get behind di Saudi defense.

60mins: Scaloni don vex comot Lisandro Martinez, Alvarez and Fernandez

57min: See beta challenge from Al Tambakti. Messi bin don [position to play di shot.

Argentina 1-2 Saudi Arabia

56mins: GOAL! Saudi Arabia lead Argentina!

Na Al Dawsari score aft aim dribbling skill. E hit am pass Martinez.

51mins: Saudi fans dey over happy for stadium

50mins: GOAL! Saudi Arabia don level

Al Shehri score

Second Half Kick off

Argentina vs Saudi Arabia Line up

Argentina: Emeliano Martinez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Alejandro Gomez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lionel Messi (c), Lautaro Martinez, Angel Di Maria