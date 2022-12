Fifa World Cup 2022 Fixtures: Qatar World Cup Group stage standings, table and live results

1 December 2022, 10:29 WAT New Informate one hour wey don pass

32 teams, but only one fit win di trophy.

Dat go be di hope of di 32 kontris wey go take part for di 2022 Fifa World Cup for Qatar.

Na here you go find fixtures and results of all di matches from di group stage to di Final including di group table.