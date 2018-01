Cameroon secessionist leader dem dey Yaoundé?

Image copyright @GovAmba -Twitter Image example Since October 1, 2017 wey di group declare freedom from La Republic na im katakata increase for southern Cameroon

Tori dey for ground be say secessionist leaders dem deh Yaoundé since Friday 26 January, as TV Channel, France 24 tok.

Cameroon secessionist leader dem de Ongola? Dis question dey for pipo mop for Cameroon.

Some pipo di doubt, some believe dis tori, but government tok-tok person Issa Tchiroma Bakari nova tok.

Source for Southern Cameroon group still di tell BBC Pidgin say no be true de tori say dia leader dey Yaounde.

Na for 5 January, wey tori komot say Julius Sisiku Ayuk Tabe and e 11 kombi di miss for Nigeria.

Den after de discovery say na Nigerian security agents dem bi take dem from dia meeting place for Nera Hotel for Abuja.

All eye dey na for Yaoundé now for see de secessionist leader dem how wey tori say deh dey Ongola._________________